В Україні зросла кількість дітей, поранених через масштабну агресію РФ – прокуратура

В Україні станом на ранок 27 червня відомо про щонайменше 614 дітей, поранених внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомив Офіс генпрокурора. Напередодні в ОГП повідомляли про 613 поранених дітей.

Офіційне число загиблих дітей не змінилося – 339.

У прокуратурі заявили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«26 червня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл Шевченківського району Києва. Поранення зазнала малолітня дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку», уточнили в ОГП.

За даними прокуратури, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджений 2061 заклад освіти, з них 213 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих, за даними ООН – щонайменше 321 дитина, серед поранених – 483.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.