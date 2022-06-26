Офіс генпрокурора повідомляє про 952 постраждалих дитини через масштабну війну

Через військове повномасштабне вторгнення Росії в Україні постраждали 952 дитини – 339 дітей загинули та понад 613 неповнолітніх поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
25 червня в ОГП повідомляли про 339 загиблих та 611 поранених дітей від 24 лютого.
«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 57, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17», – йдеться у повідомленні.
23 червня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами смт Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області отримали поранення двоє дітей 6 та 9 років, уточнюють в ОГП.
Ці цифри не остаточні, зауважують у відомстві, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ, додають в ОГП, пошкоджений 2061 заклад освіти: з них 213 зруйновані повністю.
В ООН станом на 22 червня змогли підтвердити 4662 випадки загибелі, 5803 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Серед загиблих – щонайменше 320 дітей, серед поранених – 479. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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