Офіс генпрокурора повідомляє про 952 постраждалих дитини через масштабну війну

Через військове повномасштабне вторгнення Росії в Україні постраждали 952 дитини – 339 дітей загинули та понад 613 неповнолітніх поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



25 червня в ОГП повідомляли про 339 загиблих та 611 поранених дітей від 24 лютого.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 57, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17», – йдеться у повідомленні.

23 червня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами смт Малорязанцеве Попаснянського району Луганської області отримали поранення двоє дітей 6 та 9 років, уточнюють в ОГП.

Ці цифри не остаточні, зауважують у відомстві, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на нині окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ, додають в ОГП, пошкоджений 2061 заклад освіти: з них 213 зруйновані повністю.

В ООН станом на 22 червня змогли підтвердити 4662 випадки загибелі, 5803 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Серед загиблих – щонайменше 320 дітей, серед поранених – 479. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.