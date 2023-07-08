Понад 10 500 вбитих цивільних, 94 тисячі воєнних злочинів – ОГП про 500 днів агресії РФ

Офіс генпрокурора повідомив, що за 500 днів повномасштабного вторгнення Росії має дані про загибель понад 10 500 цивільних українців, зокрема майже пів тисячі дітей, і зафіксував 94 тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Крім того, в ОГП повідомили про 115 тисяч зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури.

«Жоден злочин не залишиться безкарним. Із перших днів повномасштабної війни ми забезпечили стабільну роботу системи правопорядку. Документуємо та розслідуємо всі злочини агресора за міжнародними стандартами… Вже є 353 підозрюваних. 219 – обвинувачені, 53 злочинці отримали вироки в українських судах», – повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

В ООН напередодні повідомили, що станом на 30 червня змогли підтвердити загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.

В ООН зазначають, що реальна кількість загиблих і поранених може бути значно вищою.

У Гаазі 3 липня почав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Як повідомила Європейська комісія, центр працює під керівництвом Агенції Євросоюзу зі співпраці задля кримінального правосуддя (Євроюст).

«Новостворений Центр стане ключовим для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів. Він забезпечить структуру для підтримки та посилення поточних і майбутніх розслідувань злочину агресії та сприятиме обміну та аналізу доказів, зібраних від початку російської агресії», – заявили в Єврокомісії.

Центр складається з відібраних національних прокурорів, які вже працюють у складі Спільної слідчої групи (JIT).