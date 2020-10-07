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07 жовтня 2020, Київ 15:15
Новини | Спорт

Футбол: Шовковський внесений до заявки збірної України на гру з Франції

Олександр Шовковський підіймає над головою Кубок України з футболу, 5 червня 2015 року

Асистент головного тренера та колишній воротар збірної України з футболу Олександр Шовковський внесений до заявки команди на товариську гру з Францією, повідомляє Українська асоціація футболу.

В асоціації заявили, що тренерський штаб не розглядає 45-річного Олександра Шовковського як обов’язкового учасника сьогоднішнього поєдинку.

«Вихід Олександра на поле може стати можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його сьогодні вранці, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу, яке унеможливить його подальшу участь у грі», – розповіли в УАФ.

Результати контрольних тестів на COVID-19 очікуються близько 16-ї години за Києвом.

  • Олександр Шовковський завершив професійну кар’єру гравця в грудні 2016 року. Свій останній матч за збірну воротар провів у лютому 2012 року.
  • У трьох воротарів збірної України – Андрія П’ятова, Андрія Луніна та Юрія Паньківа – виявили COVID-19. Серед голкіперів у заявці на матч залишався лише Георгій Бущан. Загалом команді не зможуть допомогти одразу 14 гравців.
  • Гра Франція – Україна відбудеться в 7 жовтня й розпочнеться о 22:00. У прямому ефірі матч транслюватимуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

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