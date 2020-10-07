Футбол: Шовковський внесений до заявки збірної України на гру з Франції

Асистент головного тренера та колишній воротар збірної України з футболу Олександр Шовковський внесений до заявки команди на товариську гру з Францією, повідомляє Українська асоціація футболу.

В асоціації заявили, що тренерський штаб не розглядає 45-річного Олександра Шовковського як обов’язкового учасника сьогоднішнього поєдинку.

«Вихід Олександра на поле може стати можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його сьогодні вранці, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу, яке унеможливить його подальшу участь у грі», – розповіли в УАФ.

Результати контрольних тестів на COVID-19 очікуються близько 16-ї години за Києвом.