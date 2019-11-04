МЗС: візит депутата Держдуми Росії на Луганщину – це грубе порушення українського суверенітету

Візит депутата Державної думи Росії і лідера партії «Родіна» Олексія Журавльова на непідконтрольну українській владі територію Луганщини є грубим порушенням українського державного суверенітету, заявило Міністерство закордонних справ України.

«Вважаємо цю поїздку, як усі попередні неузгоджені з українською стороною «візити» російських посадовців на тимчасово окуповані території України в Донецькій та Луганській областях, а також в Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України», – розповіли в МЗС.

У відомстві висловили рішучий протест через візит російського посадовця в Луганську область.

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про поїздку Журавльова на ділянку розведення сил і засобів у Золотому Луганської області.

За даними ЗМІ, російський депутат 1 листопада приїхав до Станиці Луганської, а наступного дня – до Золотого-5, яке перебуває під контролем підтримуваного Росією угруповання «ЛНР».

2 листопада поблизу Золотого-4 на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.