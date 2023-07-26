Мінспорту змінило умови участі українських спортсменів у змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси

Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси. Відповідний наказ № 4435 опублікований на сайті Міністерства.



Тепер участь заборонена у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси «під своїми національними прапорами, та/або використовують національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі».



Відтепер дозволена участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де росіяни чи білоруси виступають у нейтральному статусі.

У квітні Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі. Тоді йшлося про повну заборону на участь у змаганнях, в яких беруть участь російські чи білоруські спортсмени.

26 липня Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію, Білорусь і Гватемалу.