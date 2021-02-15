ООН: 65 журналістів та правозахисників загинули в Афганістані з 2018 року

Щонайменше 65 журналістів та активістів-правозахисників загинули в Афганістані з 2018 року, повідомила Організація Об’єднаних Націй.

Серед загиблих 32 правозахисники та 33 працівники медіа.

В оприлюдненому 15 лютого звіті йдеться, що в країні в період із січня 2018 до січня 2021 року зріс рівень насилля на тлі активізації нападів бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» на урядові та інші цілі. Водночас у документі прямо не звинувачують талібів у смертях журналістів та правозахисників.

«У час, коли діалог та завершення конфлікту шляхом переговорів повинні бути у фокусі, голоси правозахисників та медіа повинні бути почутими більш ніж будь-коли. Натомість їх змушують замовкнути», – заявила спеціальний представник генсекретаря в Афганістані Дебора Лайонс.

У місії заявили, що атаки на журналістів та працівників медіа мали охолоджувальний ефект, спонукаючи багатьох до самоцензури або кинути роботу. Деякі навіть втекли з країни в пошуках безпеки для себе та своїх сімей.

Серед загиблих – журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ільяс Даї. У середині листопада 2020 року до його автомобіля прикріпили вибухівку.

Підтримуваний світовою спільнотою уряд Афганістану та бойовики «Талібану» проводять повільні перемови про завершення війни, яка триває в країні десятиліттями. Водночас напади продовжуються. Часто в них звинувачують талібів.

У звіті ООН ідеться, що з початку внутрішньоафганських переговорів у вересні в країні вбили 11 працівників медіа та правозахисників.