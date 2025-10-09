Доступність посилання

ООН скоротить чверть миротворців у світі через брак коштів – ЗМІ

За словами високопосадовця ООН, йдеться про скорочення від 13 000 до 14 000 військовослужбовців та поліцейських. Фото ілюстративне
Організація Об’єднаних Націй скоротить чверть миротворчого персоналу в дев’яти операціях по всьому світу в найближчі місяці через брак коштів, заявили високопосадовці ООН, оскільки майбутнє фінансування з боку Сполучених Штатів залишається невизначеним.

«Загалом, нам доведеться репатріювати... близько 25% наших миротворчих військ та поліцейських, а також їхнє обладнання, а також велику кількість цивільного персоналу в місіях, що також постраждає», – сказав Reuters високопосадовець ООН, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, це становитиме від 13 000 до 14 000 військовослужбовців та поліцейських.

Вашингтон є найбільшим донором миротворчих операцій ООН, на який припадає понад 26% фінансування, за ним йде Китай, який сплачує майже 24%. Ці платежі не є добровільними.

За словами іншого чиновника ООН, США вже мали заборгованість у розмірі 1,5 мільярда доларів до початку нового фінансового року 1 липня. Вашингтон також заборгував ще 1,3 мільярда доларів, що збільшило його загальну суму непогашених рахунків до понад 2,8 мільярда доларів.

За словами одного з представників організації, США повідомили ООН, що незабаром здійснять платіж у розмірі 680 мільйонів доларів.

Місія США при ООН не відповіла на запит про коментар.

Президент США Дональд Трамп у серпні в односторонньому порядку скасував близько 800 мільйонів доларів фінансування миротворчих операцій, виділених на 2024 та 2025 роки, згідно з повідомленням адміністрації Трампа до Конгресу.

Бюджетне управління Білого дому також запропонувало скасувати фінансування миротворчих місій ООН у 2026 році, посилаючись на невдачі операцій у Малі, Лівані та Демократичній Республіці Конго.

Миротворчі операції, на які це впливає, проводяться в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Косово, Кіпрі, Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні Голанських висот між Ізраїлем та Сирією, а також в Аб’єї – адміністративному районі, що спільно керується Південним Суданом та Суданом.

