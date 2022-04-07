В ООН сьогодні голосуватимуть щодо виключення Росії з Ради із прав людини

Генеральна асамблея ООН 7 квітня запланувала голосування щодо виключення Росії з Ради з прав людинина на тлі повідомлень про звірства військ РФ у війні проти України.

Очікується, що голосування розпочнеться о 10:00.

Для виключення Росії з Ради потрібна підтримка щонайменше двох третин із 193 членів Генасамблеї ООН.

З ініціативою виключення Росії з Ради ООН із прав людини виступилиБританія і США після повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.