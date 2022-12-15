ООН цьогоріч надала Україні гуманітарну допомогу на 4,5 мільярда доларів – Шмигаль

Україна отримала від Організації Об’єднаних націй гуманітарну допомогу на 4,5 мільярда доларів від початку 2022 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Цю його заяву за підсумками зустрічі із заступником генерального секретаря ООН Мартіном Гріффітсом цитує Кабінет міністрів.

За його словами, уряд працює над збільшенням цієї цифри наступного року.

«Зараз нашим головним завданням є пережити найскладніший в нашій історії зимовий період. На сьогодні 12 мільйонів людей в Україні щодня відчувають гостру нестачу електроенергії або ж повну відсутність енергопостачання протягом кількох днів. Тому ми вдячні всім партнерам, зокрема з ООН за надання енергетичного обладнання, яке дозволяє повертати світло в домівки українців», – йдеться в коментарі Шмигаля.

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Прем’єр назвав напрямки, за якими Київ планує «активну співпрацю» з ООН. Серед них: допомога переселенцям, відновлення пошкодженого війною житла, гуманітарна допомога людям на деокупованих територіях, евакуйованим та тим, що лишаються в зоні бойових дій, розмінування та підтримка малого й середнього бізнесу.

За заявою Кабміну, Гріффітс, зі свого боку, висловив бажання ООН допомогти уряду «перезапустити економіку, повернути приватний сектор на ноги та збільшити кількість робочих місць».

Гріффітс почав візит до України 13 грудня. Перш ніж приїхати до Києва, він відвідав Херсон і Миколаїв.