Сили ООС відбили 9 атак російських військ на Донбасі

Військові Операції Об’єднаних сил відбили дев’ять спроб наступу російської армії на Донбасі протягом доби 26 квітня, повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

Крім того, командування заявляє про втрати, які в ході атак понесли російські війська.

«Зокрема, українські захисники знищили дев’ять танків, 11 артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, три броньовані машини, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, чотири паливозаправника та одну зенітну установку», – йдеться в повідомленні штабу.

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Крім того, сили протиповітряної оборони збили три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» над Донбасом.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на ранок 26 квітня Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 22 100 своїх військових. Російське військове командування станом на березень визнало загибель 1 351 військового та поранення ще 3 825 людей.