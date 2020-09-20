Бойовики напередодні тричі порушили режим тиші на Донбасі, один військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби тричі відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України.

«Факт порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій. Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя. Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого БПЛА», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілі 19 вересня околиць окупованого Донецька, в угрупованні «ЛНР» не звітують про ситуацію минулої доби на лінії зіткнення.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.