Упродовж денних годин на Донбасі спостерігалася тиша – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомли про цілковиту тишу щодо обстрілів у денні години на Донбасі 29 вересня.

«Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» даних про ситуацію на фронті не повідомляють.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.