Минулої доби бойовики стріляли 7 разів, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби сім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомили у пресцентрі ООС.

«В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Піски російські найманці обстріляли наші позиції застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Втрат серед наших воїнів немає», – йдеться в повідомленні.

Протягом поточної доби, 30 вересня, порушень режиму припинення вогню з бойовиків не зафіксовано, повідомили військові.

Підтримувані Росією угруповання «ЛДНР» про обстріли на своїх ресурсах не повідомляють.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.