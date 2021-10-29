День на Донбасі: 3 поранених військових і 9 порушень «тиші» з боку бойовиків

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків поранення зазнали троє військовослужбовців Збройних сил України.

«Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойовики загалом дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

«Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Павлополя ворог вів вогонь з гранатометів різних систем. В напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними штабу, біля Станиці Луганської Лебединського і Павлополя бойовики використали безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Також повідомляється, що на Луганщині військові зафіксували проліт безпілотника бойовиків, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Бойовики на своїх ресурсах звинувачують українську сторону в одному обстрілі окупованих територій Луганщини.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.