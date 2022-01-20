Бойовики з початку доби 4 рази порушили «тишу» на Донбасі – штаб ООС

Від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. В напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілі околиць окупованого Донецька.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.