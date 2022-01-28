Бойовики минулої доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб ООС

Минулої доби підтримувані Росією бойовики здійснили два порушення режиму припинення вогню на Донбасі, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад ЗСУ, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців ЗСУ ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію. Крім цього, неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

«Станом на 7 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксован», – вказали у штабі ООС.

Бойовики угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах заявляють про один обстріл з боку ЗСУ, бойовики угруповання «ДНР» про порушення режиму припинення вогню повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.