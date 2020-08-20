Бойовики стріляли один раз протягом дня – штаб ООС

Бойовики незаконних збройних угруповань один раз порушили режим припинення вогню протягом дня, заявляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 20 серпня.

«Один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемету. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали», – стверджують у штабі.

За інформацією штабу, внаслідок обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.

Крім того, представники ООС звітують про проведення комплексних тактико-спеціальних навчань за участі підрозділів Збройних сил України в районі Операції об’єднаних сил.

«За легендою навчань, противник порушив Мінські домовленості та відтіснив українських захисників із займаних позицій. Підрозділи об’єднаних сил мали відбити атаку та повернути втрачене», – йдеться в зведенні.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.