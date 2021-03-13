Військові повідомили про чергові порушення на фронті і відповідь на них

У пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про нові порушення перемир’я з боку противника і про відповіді на них українських військ.

За цим повідомленням, станом на 17-у годину таких порушень було шість. Бойових втрат серед українських військ немає.

На обстріли противника українські війська відкривали вогонь у відповідь, наголошено в повідомленні.

Усі шість порушень сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: біля села Водяного на Приазов’ї, неподалік Маріуполя, і біля селища Пісків, що біля руїн колишнього Донецького аеропорту на північний схід від окупованого Донецька – противник стріляв із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також скидав гранатометні гранати з безпілотника.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили, що зазнали обстрілів його позиції в селищі шахти «Трудовська» на заході Донецька. Ця околиця Донецька межує з підконтрольною Києву Мар’їнкою, де українські сили не повідомляли ні про які бойові дії.

Також і в аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, заявили про обстріл його позицій біля селища Молодіжного, що є північно-західною околицею окупованого Первомайська; там українські сили теж не повідомляли ні про які бойові дії.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 20 українських військовослужбовців, іще понад 70 були поранені чи зазнали бойових травм.