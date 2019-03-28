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28 Березень 2019, Київ 19:21
Новини | Політика

На Донбасі бойовики стріляли 4 рази, втрат у ЗСУ немає – штаб

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У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 28 березня втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ.

Згідно з повідомленням, під вогонь бойовиків потрапили території поблизу Авдіївки, Лебединського і Кримського.

В угрупованні «ДНР» в обстрілі Лебединського звинувачують ук5раїнських військових, в угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 28 березня.
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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