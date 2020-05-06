Ситуація на Донбасі: 5 обстрілів з боку бойовиків і 1 поранений військовий

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець зазнав поранення.

Повідомляється, що бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Наші воїни діяли адекватно до ситуації і вживали заходів щодо придушення вогневих засобів противника. За допомогою штатного озброєння українські військовослужбовці вчасно припиняли злочинні дії окупаційних військ. Ворог отримав гідну відсіч», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові здійснили обстріляли частину окупованого Донецька. В угрупованні «ЛНР» даних про бойові дії 6 травня на своїх ресурсах не вказують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.