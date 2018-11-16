Українські військові повідомили про становище на фронті на Донбасі за день

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті протягом дня станом на 18-у годину.

За цим повідомленням, протягом дня втрат серед особового складу Об’єднаних сил «не допущено», за цей час противник п’ять разів порушив режим припинення вогню.

Як повідомили військові, протягом дня противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї поблизу селища Луганського, міста Мар’їнки і села Широкина на Донеччині, а біля хутора Вільний – частини міста Золотого в Луганській області, що лежить практично на лінії фронту, – також і з мінометів калібрів 82 і 120 міліметрів.

«Підрозділи, що обороняються, адекватно придушували ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів… Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», – заявили військові.

У підтримуваних і спрямовуваних Росією збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні незаконними і терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом нинішнього дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.