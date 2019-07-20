Українські військові повідомили про становище і поранених на фронті на Донбасі протягом дня

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, яким був перебіг подій на фронті від початку доби.

За цим повідомленням, протягом нинішнього дня був поранений один український військовослужбовець, російські гібридні сили від початку доби дев’ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Три з цих обстрілів сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: біля селища Гранітного і біля села Лебединського на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, і біля селища Піски на околиці окупованого Донецька. Ще шість обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: двічі біля міста Щастя і ще раз біля сусіднього з ним села Артема на Луганщині, тричі біля селища Новолуганського і двічі біля селища Доломітного – обидва вони поруч на так званій Світлодарській дузі на Донеччині, недалеко від окупованої Горлівки.

«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь», – запевнили військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про обстріли українськими силовиками в районах двох селищ на околицях Донецька і Горлівки. Про свої втрати це угруповання нічого не повідомляє.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на лінії фронту за день не робили.

В обох угрупованнях також стверджують, що дали накази своїм бойовикам дотримуватися перемир’я, що мало б набути чинності з 21 липня.

Про таке перемир’я, що мало б стати безстроковим, домовилися на зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на сході України в білоруському Мінську 17 липня. Як заявляв після того представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення.

Пізніше він уточнив, що й після початку нового перемир’я з 21 липня в разі вогню з боку російських гібридних сил українські військові мають право стріляти у відповідь.

Усі попередні перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську і які переважно теж проголошувалися як безстрокові, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.