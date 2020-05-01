Українські військові повідомили про становище на фронті і поранених за день

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про те, який був перебіг подій на фронті від початку доби станом на 17-у годину.

За цим повідомленням, за цей час російські гібридні сили 13 разів порушили режим припинення вогню, серед того і з застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. Унаслідок цих обстрілів двоє українських військових були поранені; про можливі втрати з інших причин не повідомляється.

При цьому в повідомленні кілька разів при згадках про окремі обстріли наведені дані про відповідь українських сил.

«Українські військовослужбовці рішуче відповіли на усі ворожі обстріли та продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Наші воїни готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків», «Утримуючи оборону, наші військовослужбовці діяли рішуче – давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ», «Українські захисники на злочинні спроби російських найманців вплинути на ситуацію в районі операції штатним озброєнням адекватно відповідали на кожен обстріл», – мовиться в різних частинах повідомлення.

Також, повідомили у пресцентрі, випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою… Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника», – запевнили військові.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявляють про обстріли з боку українських військ у бік кількох околиць окупованого Донецька. Внаслідок одного з них, стверджують бойовики, була поранена й пізніше померла місцева жінка. Незалежних підтверджень цієї заяви наразі немає.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті за нинішній день наразі не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадують про свої можливі втрати.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. А останнім часом інтенсивність порушень помітно зростала.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.