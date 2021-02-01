За добу бойовики стріляли дев’ять разів – штаб ООС

Гібридні російські війська дев’ять разів обстріляли позиції українських військових за добу 31 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил 1 лютого.

Зокрема обстріли зафіксували поруч із Водяним на Приазов’ї – з міномету 120-го калібру, а також автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними штабу, для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат «КРИЛО», який «вчасно був подавлений засобами радіоелектронної боротьби».

«Неподалік Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – ще й з великокаліберного кулемета. Бойових втрат серед наших захисників немає», – йдеться у зведенні.

Читайте також: «Перемир’я» добігає кінця, Росія відштовхує ОРДЛО: тиждень на Донбасі

З початку доби 1 лютого штаб зафіксував один випадок порушення режиму припинення вогню – поблизу Авдіївки з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» напередодні звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території вранці 31 січня. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв не робило.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.