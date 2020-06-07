Країни ОПЕК+ домовилися скоротити видобування нафти

Члени Організації країн-експортерів нафти домовилися скоротити видобування нафти впродовж місяця. Вони сподіваються стабілізувати нафтові ринки, по яких вдарило спричинене коронавірусом економічне сповільнення.

6 червня члени картелю підписали угоду про скорочення видобутку нафти на 9,6 мільйона барелів на день у липні.

За умовами підписаної у квітні угоди члени так званої ОПЕК+ домовилися скоротити видобування нафти на 9,7 мільйона барелів на день в травні-червні та на 7,7 мільйона барелів – до кінця року.

Ціни нафти знову піднялися до рівня близько 40 доларів за барель на тлі поступового відновлення роботи економік після карантинів. У квітні вони впали до двадцятирічного мінімуму.