У «ОПЗЖ» заявили, що продовжують роботу в ПАРЄ, попри офіційну відмову української делегації

Партія «Опозиційна платформа – За життя» заявила про продовження своєї роботи у рамках Парламентської асамблеї Ради Європи, попри офіційну відмову делегації Верховної Ради України від участі в осінній сесії ПАРЄ 30 вересня – 4 жовтня.

«Нова влада продовжує курс «парламенту Порошенка» на нагнітання напруженості в Європі і самоізоляцію України. «Опозиційна платформа – За життя» послідовно виступає за діалог заради миру на всіх майданчиках. Незважаючи на чергову політичну витівку партії влади, ми продовжимо роботу в рамках ПАРЄ», – йдеться у заяві партії.

У «ОПЗЖ» заявили, що делегують свого представника для участі у роботі осінньої сесії ПАРЄ.

23 вересня делегація Верховної Ради України офіційно відмовилася взяти участь в осінній сесії Парламентській асамблеї Ради Європи, яка відбудеться з 30 вересня до 4 жовтня. Голова делегації Єлизавета Ясько назвала таке рішення «способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ». Водночас, за її словами, члени делегації проводитимуть консультації з партнерами по ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».