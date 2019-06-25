Більшість людей не знають, кого законодавство відносить до ветеранів – опитування

Більшість опитаних українців не знають, кого чинне законодавство відносить до категорії ветеранів, свідчать дані опитування, проведеного громадською організацією «Юридична сотня».

За цими даними, лише понад чотири відсотки респондентів знають, кого називають ветераном відповідно до чинних законів. При цьому більшість опитаних належать до ветеранських організацій.

Як зазначила експерт «Юридичної сотні» Юлія Морій, водночас усі опитані, відповідаючи на запитання, хто такий ветеран, дали правильну відповідь «військовий, який воював на сході України». При цьому респонденти не знали, що законодавство України до категорії ветерана відносить осіб, які «отримали інвалідність унаслідок участі в Революції Гідності, добровольців з інвалідністю чи осіб, які проживають на території, де ведуться бойові дії, зазнали поранення і стали особами з інвалідністю», – каже Морій.

Також більшість опитаних (понад 80 відсотків) переконані, що добровольці також мають статус ветерана – хоча насправді, за законом, цей статус передбачений лише для бійця, який отримав інвалідність під час участі у бойових діях. Про це знають близько 17 відсотків опитаних, зазначають в «Юридичній сотні».

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Опитування проводилось двічі, за участю 595 та 1436 респондентів, більшість із яких є ветеранами. Лише 3 відсотки опитаних змогли правильно відповісти на всі запитання, наголосила Морій.

Опитування проведено весною 2019 року завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Україна).