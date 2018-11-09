МЗС Чехії оприлюднило своє ставлення до планованих «виборів» в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ Чехії оприлюднило заяву, в якій висловило своє ставлення до планованих «виборів» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей: цей крок призведе до подальшої дестабілізації, заявили у Празі.

Міністерство, мовиться в заяві, вважає: «проведення так званих «виборів» на частинах території України, контрольованих недержавними утвореннями, є грубим втручанням у внутрішні справи України і засадничим порушенням суверенітету України».

У Празі нагадали, що, відповідно до міжнародного права, будь-які вибори на території України має право організовувати тільки влада України. «На території, яку фактично контролюють Збройні сили Росії, ніякі законні вибори не можливі», – наголошено в заяві.

Крім того, звернули увагу у Празі, проведення згаданих «виборів» перешкоджає виконанню мінських домовленостей, стороною яких є Росія.

«Чехія продовжить підтримувати зусилля в Україні, спрямовані на реформи, і подальші кроки України до ЄС і НАТО», – мовиться також у заяві МЗС Чехії.

Підтримувані і спрямовувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, заявили про намір провести 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «вибори» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів». Такі вибори суперечать мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано. Ці угоди тим часом передбачають на тих територіях єдині можливі вибори – місцеві, на згаданих вище умовах. Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!