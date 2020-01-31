Держава здала приміщення в «Борисполі» в оренду за 4,6 мільйона гривень – Криклій

Перший аукціон на оренду державного майна в аеропорту «Бориспіль» завершився збільшенням стартової ціни в 19 разів, повідомив увечері 30 січня міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Йдеться про приміщення в митній зоні терміналу F. За словами Криклія, за нього боролися 12 учасників, і переможець готовий платити 4 мільйони 678 тисяч гривень на місяць.

«Виграли – аеропорт і держава, як і має бути. Стартова орендна плата була 243 тисяч 702 гривень. А за результатами конкурсу вона становила 4 мільйони 678 тисяч гривень на місяць. Результат перевершив очікування у 19 разів», – сказав Криклій.

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Він очікує, що нові умови конкурсів на оренду дозволять покращити сервіс у аеропортах та на вокзалах.

«Наш новий підхід – чим більше лотів та учасників конкурсу на оренду на об’єктах інфраструктури, тим кращою буде пропозиція від бізнесу державі», – цитує міністра пресслужба Мінінфраструктури.

27 січня «Приватбанк» виставив на продаж половину адміністративно-громадського комплексу на Крутогірному узвозі в центрі Дніпра. Ауціон призначений на 4 лютого.