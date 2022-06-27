Голова ОВА повідомив про російський обстріл поблизу Запоріжжя

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про російський обстріл поблизу Запоріжжя.



«Невеликі обстріли у нас знову і знову. Годину тому (близько 21:30 – ред.) у нас був обстріл недалеко від Запоріжжя, передмістя. Також з РСЗВ обстріли були. Знову вчора і сьогодні бомбили Гуляйполе. Залякують, як і по всій країні. Коли обстріляли Балабине – це були просто будинки людей», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

24 червня російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Балабине, яке розташоване на відстані близько семи кілометрів до Запоріжжя.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW)19 червня повідомили, що через успішні українські контратаки біля Запоріжжя російські війська змушені кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.