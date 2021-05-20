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20 травня 2021, Київ 11:19
Новини | Міжнародні

У Пакистані внаслідок ДТП загинули 14 людей

На думку правоохоронців, аварія сталася через халатність водія. Він також постраждав

У Пакистані перекинувся пасажирський автобус, внаслідок цього 14 людей загинули та десятки отримали поранення.

Автобус їхав з південного міста Карачі у Пешавар. Розбився він у місті Суккур, повідомили в поліції.

До лікарень потрапили понад 30 людей.

На думку правоохоронців, аварія сталася через халатність водія. Він також постраждав.

ДТП зі смертельними наслідками не рідкість у Пакистані через погану дорожню інфраструктуру, погане технічного обслуговування транспортних засобів і недотримання правил дорожнього руху.

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