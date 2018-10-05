Влада Пакистану наказала залишити країну представникам 18 іноземних організацій

Влада Пакистану наказала представникам благодійній організації ActionAid та 17 інших міжнародних структур завершити роботу та виїхати з країни, заявила 4 жовтня південноафриканська ActionAid.

Благодійна організація, яка приділяє увагу освіті, подоланню бідності та правам людини, вказала, що отримала повідомлення з міністерства внутрішніх справ Пакистану після того, як програла апеляцію на ухвалену торік постанову про припинення діяльності.

Керівник ActionAid у Пакистані Абдул Халід повідомив агентству Reuters, що Ісламабад відхилив апеляції 17 інших міжнародних організацій, їхніх представників також висилатимуть.

«Рішення Пакистану про припинення діяльності ActionAid та інших міжнародних неурядових організацій є ескалацію нещодавніх нападів на громадянське суспільство, науковців та журналістів. Найближчими жертвами стануть тисячі звичайних пакистанських сімей, які ActionAid підтримує в захисті їхніх прав та розбудові кращого життя», – ідеться в заяві організації.

Пакистанська влада ще торік наказала завершити діяльність та виїхати з країни представникам 27 організацій, більшість із яких працювали над питаннями прав людини. В одному з наказів про закриття йшлося, що така організація реалізує «антидержавну програму».