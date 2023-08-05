Експрем’єра Пакистану засудили до 3 років в’язниці у справі про корупцію

Суд в Ісламабаді засудив колишнього прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана до трьох років ув’язнення у справі про корупцію. Пакистанська служба Радіо Свобода – Радіо Машаал повідомляє, що екс-прем’єра вже доправили до в’язниці. Провину він не визнав і назвав звинувачення політично мотивованими.
За версією слідства, Хан не задекларував грошей, отриманих від продажу подарунків від іноземних лідерів.
Обвинувальний вирок, ймовірно, унеможливить участь Хана у загальнонаціональних виборах цієї осені. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.
У повідомленні в соціальних мережах, записаному до арешту й опублікованому після нього, Хан закликав своїх однопартійців і прихильників залишатися «спокійними і сильними».
Колишнього прем’єр-міністра Пакистану, голову опозиційної партії «Рух за справедливість» Імрана Хана заарештували у травні. Генеральний інспектор поліції Акбар Насір заявив, що Хана заарештували у справі про отримання багатомільйонних хабарів у доларах від будівельної компанії. Через кілька днів Хана відпустили під заставу.
Після його арешту в країні почалися масові протести.
Прихильники Хана штурмували військові установи, підпалили будівлю державної телерадіокомпанії, розбивали автобуси, пограбували будинок високопоставленого чиновника. Для придушення протестів було залучено армію, майже дві тисячі людей затримали.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ