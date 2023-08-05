Експрем’єра Пакистану засудили до 3 років в’язниці у справі про корупцію

Суд в Ісламабаді засудив колишнього прем’єр-міністра Пакистану Імрана Хана до трьох років ув’язнення у справі про корупцію. Пакистанська служба Радіо Свобода – Радіо Машаал повідомляє, що екс-прем’єра вже доправили до в’язниці. Провину він не визнав і назвав звинувачення політично мотивованими.

За версією слідства, Хан не задекларував грошей, отриманих від продажу подарунків від іноземних лідерів.

Обвинувальний вирок, ймовірно, унеможливить участь Хана у загальнонаціональних виборах цієї осені. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

У повідомленні в соціальних мережах, записаному до арешту й опублікованому після нього, Хан закликав своїх однопартійців і прихильників залишатися «спокійними і сильними».

Колишнього прем’єр-міністра Пакистану, голову опозиційної партії «Рух за справедливість» Імрана Хана заарештували у травні. Генеральний інспектор поліції Акбар Насір заявив, що Хана заарештували у справі про отримання багатомільйонних хабарів у доларах від будівельної компанії. Через кілька днів Хана відпустили під заставу.

Після його арешту в країні почалися масові протести.

Прихильники Хана штурмували військові установи, підпалили будівлю державної телерадіокомпанії, розбивали автобуси, пограбували будинок високопоставленого чиновника. Для придушення протестів було залучено армію, майже дві тисячі людей затримали.