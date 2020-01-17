Пакистан: суд засудив до 55 років тюрми 86 людей, які вимагали стратити засуджену за богохульство жінку

Суд у Пакистані присудив 86 людям по 55 років ув’язнення кожному за участь у агресивних протестах через виправдання християнки на ім’я Асія Бібі, яку звинувачували в богохульстві.

Антитерористичний суд у Равалпінді, що поблизу Ісламабаду, оголосом вироки увечері 16 січня. Суд тривав понад рік.

Всі засуджені – співробітники або прихильники радикальної ісламістської політичної партії «Техрік-е-Лабаїк». Вона підбурювала протести по всьому Пакистану наприкінці 2018 року та на початку 2019-го через те, що суд виправдав жінку, яку могли стратити.

Високопоставлений член партії Еджаз Ашрафі заявив, що захист оскаржуватиме вирок.

За словами пакистанського юриста А.К. Догара, засуджені не проведуть за ґратами більше ніж 25 років – це, згідно з пакистанським законодвством, еквівалент довічного ув’язнення. Серед засуджених – брат та племінник голови «Техрік-е-Лабаїк» Хадіма Хусейна Різві.

Верховний суд Пакистану 29 січня 2018 року відхилив клопотання про скасування виправдального вироку в справі Асії Бібі, раніше засудженої до страти за звинуваченням у богохульстві.

Асія Бібі провела понад вісім років під загрозою страти за звинуваченням в образі пророка Магомета. Верховний суд Пакистану скасував вирок судів нижчих інстанцій 31 жовтня 2018 року, викликавши цим акції ісламістів, які вимагали страти.

Після виправдання у жовтні жінку переховували в секретному місці. В травні 2019 року вона залишила Пакистан.

Звинувачення у богохультсві досі може стати причиною для смертного вироку в Пакистані. У грудні 2019 року суд засудив 33-річного мусульманина Джунайда Хафіза до смертної кари за нібито поширення антиісламських ідей. Він чекав на суд в ув’язненні протягом шести років, його захист планує оскаржити вирок.