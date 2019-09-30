Голова української делегації ПАРЄ збирається їхати на сесію асамблеї з неофіційним візитом

Голова української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат від «Слуги народу» Єлизавета Ясько збирається їхати на сесію асамблеї як гість. В інтерв’ю виданню LB.ua вона розповіла, що їде до французького Страсбурга з «неофіційним візитом».

«[Їду] як голова делегації, але ж у мене немає статусу та повноважень. Тобто як гість. У мене заплановано багато зустрічей, потрібно зі всіма познайомитися, усе вивчити», – сказала Ясько.

Вона зазначила, що, зокрема, планує зустрічатися з державним секретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.

«З французькою стороною кілька зустрічей буде, подивимося. Я хочу охопити максимально, щоб зібрати інформацію і зрозуміти всю картину. Мені потрібно в цьому розбиратися», – заявила Ясько.

23 вересня делегація Верховної Ради України офіційно відмовилася взяти участь в осінній сесії Парламентській асамблеї Ради Європи, яка відбудеться з 30 вересня до 4 жовтня. Голова делегації Єлизавета Ясько назвала таке рішення «способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ». Водночас, за її словами, члени делегації проводитимуть консультації з партнерами по ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».