Президент ПАРЄ розчарована через відмову української делегації брати участь в осінній сесії

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Моріс Паск’є розчарована через відмову української делегації брати участь в осінній сесії ПАРЄ, передає «Укрінформ».

«Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене і для усіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв’язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії», – сказала Паск’є.

Вона сподівається, що Україна відновить роботу в ПАРЄ.

23 вересня делегація Верховної Ради України офіційно відмовилася взяти участь в осінній сесії Парламентській асамблеї Ради Європи, яка відбудеться з 30 вересня до 4 жовтня. Голова делегації Єлизавета Ясько назвала таке рішення «способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ». Водночас, за її словами, члени делегації проводитимуть консультації з партнерами по ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ покинули зал засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз’яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».