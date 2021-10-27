У Парижі учень погрожував розправою директору ліцею «в ім’я Кадирова»

У Парижі за виправдання тероризму та погрози директору приватного ліцею та її дочці заарештовали юнака, раніше виключеного з цього ліцею.

Як пише французьке видання Le Point, погрози почалися у травні цього року: на сторінці цього ліцею у фейсбуці юнак написав, що хоче «зарізати директора, як зарізали Самюеля Паті» – шкільного вчителя, якого рік тому вбив і обезголовив етнічний чеченець Абдуллах Анзоров. Юнак заявляв, що діє «в ім’я» голови Чечні Рамзана Кадирова та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Причиною погроз стало відрахування цього учня з ліцею – у своїх невдачах у навчанні він звинувачував директора. Після розмови з директором юнак вибачився, проте пізніше розповів своєму знайомому, що готовий перейти до реального насильства і, нібито готуючись вбити директора ліцею, спалив свої французькі документи.

За інформацією поліції, він також заявляв, що «ненавидить Францію, Захід та Європу» і збирається спалити французький прапор на шкільному дворі. У його електронній пошті виявилися листи на адресу дочки директора, яку він погрожував зґвалтувати та вбити.

Інформацію про походження юнака не розголошують, невдовзі він постане перед судом.

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47-річний Самюель Паті був убитий 16 жовтня. Незадовго до цього він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози. Фотографію обезголовленого Паті виклав в свій твітер Абдулах Анзоров, заявивши, що «стратив» його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, коментуючи вбивство, відкинув причетність чеченців, оскільки Анзоров, за його словами, виріс у Франції.