Парламент ратифікував Угоду про спільний авіапростір з Євросоюзом

Верховна Рада проголосувала 17 лютого за ратифікацію Угоди про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом та його членами.

За це рішення висловилися 311 народних депутатів, проти – жоден. 18 парламентарів утрималися, 21 – не голосував.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав з представниками Європейського Союзу угоду про спільний авіаційний простір у жовтні 2021 року.

До того, в червні, Рада Євросоюзу дала згоду на підписання цієї угоди, яка передбачає відкриття ринку повітряного транспорту. Очікується, що угода сприятиме розвитку торгівлі, туризму, інвестиціям, здешевленню авіаквитків тощо.