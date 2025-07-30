Парламентарі низки країн залишили залу під час виступу представниці РФ Матвієнко в Женеві

Делегації України, а також низки європейських країн, в тому числі Німеччини, Литви, Чехії, а також Європарламенту 30 липня на знак протесту вийшли із зали засідань Всесвітньої конференції спікерів парламентів у Женеві під час виступу голови російської Ради Федерації Валентини Матвієнко.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк опублікувала відео цього моменту, заявивши, що пишається «усіма нашими партнерами і колегами». На відео видно, що залу залишили кілька десятків людей.

«Я пішла із зали, тому що не працюватиму масовкою при поширенні брехні, на якій стоїть злочинний кремлівський режим», – написала спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова.

Литовська делегація зазначила, що бойкотувала виступ представниці Росії, «твердо виступаючи проти присутності країни-агресора».





Матвієнко, коментуючи дії учасників акції протесту, назвала їх «комариними укусами» та «клоунадами».

Матвієнко на чолі російської делегації прибула до Швейцарії 28 липня, незважаючи на те, що внесена до цією країною до санкційного списку. Вона бере участь у заходах міжнародної організації Міжпарламентського союзу.

Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти Росії, у списку підсанкційних осіб є і Матвієнко. Країна, однак, не обмежує в’їзду на свою територію учасникам діяльності міжнародних організацій, штабквартира яких розташована в Швейцарії. У Міжпарламентському союзі заявили, що своєю метою ставлять розвиток демократії та миру і пообіцяли обговорити з російською делегацією питання депортованих українських дітей.

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Валентина Матвієнко, а також голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький, заступник голови Держдуми Петро Толстой та ще семеро учасників російської делегації прибули до Швейцарії для участі в роботі Міжпарламентського союзу. Цей захід триває з 29 по 31 липня.

Матвієнко бере участь у 15-му Саміті жінок – голів парламентів. Вона виступила на одній з дискусій із промовою на підтримку воєнної агресії Росії проти України та заявила, що Росія нібито була змушена «втрутитися, щоб зупинити кровопролиття» після обстрілів мирних районів Донбасу».

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий днями заявив, що місце Матвієнко – «на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях».