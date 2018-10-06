Парубій прогнозує «непросту дискусію» щодо другого читання законопроекту про мову

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передбачає «дуже непросту дискусію» під час другого читання «мовного» законопроекту. Про це він сказав журналістам у Тбілісі, повідомляє прес-служба українського парламенту 6 жовтня.

Парубій розповів, що деякі спірні моменти, зокрема, щодо створення інституції мовних інспекторів, були вилучені із законопроекту ще у першому читанні

«Лишається мовна комісія, і лишається омбудсмен – Уповноважений з питань мови в Україні. Тобто вразливі моменти, які могли бути підставою для дискусій і двоякого трактування, – вилучені з закону вже в першому читанні», – зазначив він.

Також, за словами спікера, норми законопроекту вже в першому читанні адаптовані до тих законодавчих актів, які були ухвалені парламентом за останній рік в мовному аспекті, зокрема, до закону про освіту та закону про квоти на телебаченні і радіо.

«Я сподіваюсь, що хоча дискусія до другого читання буде гострою, емоційною – бо питання мови в Україні весь час викликало емоції, думаю, вона буде конструктивною, і ми так само конструктивно зможемо знайти консенсус в залі і ухвалити цей закон в другому читанні», – висловив упевненість Андрій Парубій.

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4 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 5670-д. За нього віддав свій голос 261 депутат.

Під час голосування стало відомо, що деякі норми цього законопроекту були вилучені з тексту під час його розгляду на профільному комітеті, але незрозуміло, які саме, тому що на сайті Верховної Ради залишається попередній повний варіант цього документа, а про зміни є тільки усні заяви.

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