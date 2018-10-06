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06 Жовтень 2018, Київ 17:08
Новини | Політика

Парубій прогнозує «непросту дискусію» щодо другого читання законопроекту про мову

Андрій Парубій

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передбачає «дуже непросту дискусію» під час другого читання «мовного» законопроекту. Про це він сказав журналістам у Тбілісі, повідомляє прес-служба українського парламенту 6 жовтня.

Парубій розповів, що деякі спірні моменти, зокрема, щодо створення інституції мовних інспекторів, були вилучені із законопроекту ще у першому читанні

«Лишається мовна комісія, і лишається омбудсмен – Уповноважений з питань мови в Україні. Тобто вразливі моменти, які могли бути підставою для дискусій і двоякого трактування, – вилучені з закону вже в першому читанні», – зазначив він.

Також, за словами спікера, норми законопроекту вже в першому читанні адаптовані до тих законодавчих актів, які були ухвалені парламентом за останній рік в мовному аспекті, зокрема, до закону про освіту та закону про квоти на телебаченні і радіо.

«Я сподіваюсь, що хоча дискусія до другого читання буде гострою, емоційною – бо питання мови в Україні весь час викликало емоції, думаю, вона буде конструктивною, і ми так само конструктивно зможемо знайти консенсус в залі і ухвалити цей закон в другому читанні», – висловив упевненість Андрій Парубій.

Читайте ще: Закон про мову: що саме ухвалила Верховна Рада після палких дебатів

4 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» № 5670-д. За нього віддав свій голос 261 депутат.

Під час голосування стало відомо, що деякі норми цього законопроекту були вилучені з тексту під час його розгляду на профільному комітеті, але незрозуміло, які саме, тому що на сайті Верховної Ради залишається попередній повний варіант цього документа, а про зміни є тільки усні заяви.

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