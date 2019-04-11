Парубій попросив Раду розглянути висновок КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до комітету з питань правової політики та правосуддя з проханням розглянути висновок Конституційного суду України щодо перейменування Дніпропетровської області. Вранці на засіданні парламенту спікер попросив комітет також підготувати питання до розгляду депутатами відповідного законопроекту.

«Наше голосування відповідає статтям 157 і 158 Конституції України», – заявив Парубій.

Він нагадав, що відповідно до пункту 11 статті 147 регламенту, розгляд питання про попереднє схвалення законопроекту включається до порядку денного засідання Ради не раніше, аніж через 7 днів після вручення депутатам висновку головного комітету.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила рішення надіслати до Конституційного суду законопроект 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

3 квітня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав законопроект про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Законопроект передбачає зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську в рамках політики декомунізації. Автори законопроекту пояснюють запропоновану назву області її історичним минулим, зокрема апелюють до того, що п’ять запорозьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровщини.

Раніше президент України Петро Порошенко пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.