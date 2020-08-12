Прем’єра Вірменії Пашиняна критикують через «поспішне» привітання Лукашенка

Прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна критикують через «поспішне» привітання Олександра Лукашенка з шостою поспіль перемогою на виборах президента Білорусі.

10 серпня Пашинян заявив про впевненість, що «завдяки нашим спільним зусиллям ми зможемо зміцнити дружбу між нашими народами, розширити взаємовигідну співпрацю між нашими країнами».

Голова Ванадзорського офісу Гельсінської громадянської асамблеї Артур Сакунц заявив, що «поспішне привітальне повідомлення» Лукашенка було «неприйнятним», особливо від лідера, який прийшов до влади після протестів.

Він провів паралель між поточними подіями в Білорусі та розгоном протестувальників у 2008 році у Вірменії. Наразі колишній президент Роберт Кочарян перебуває під судом у Єревані через його ймовірну причетність до смерті 10 протестувальників 12 років тому.

«Як держава, прем’єр якої вітає диктатора Лукашенка, пізніше судити Кочаряна за те ж саме?.. Це просто абсурд», – написав Сакунц у Facebook.

Лідер вірменської опозиційної партії «Просвічена Вірменія» Едмон Марукян також заявив, що Пашинян занадто швидко привітав Лукашенка. Він побачив у цьому «конфлікт цінностей».

Речник Пашиняна Мане Геворкян відмовився коментувати критику на адресу прем’єра. Водночас член партії Пашиняна «Мій крок» Рубен Рубінян не бачить нічого неприйнятного в привітанні Пашиняна на адресу Лукашенка.

У Мінську й інших містах Білорусі третю ніч поспіль тривали протести проти результатів президентських виборів, на яких ушосте переміг Олександр Лукашенко, який є головою держави в Білорусі вже 26 років.

Численні демонстрації почалися в Білорусі 9 серпня, їх жорстоко розігнав ОМОН. Всього в країні за 9-10 серпня затримали понад п’ять тисяч людей, одна людина загинула.

Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За офіційними даними, у лікарні доставили понад 200 постраждалих. Точне число постраждалих невідоме.