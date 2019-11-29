Суд залишив Пашинського під арештом, у взятті на поруки відмовлено

Печерський районний суд Києва продовжив до 29 січня запобіжний заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави колишньому народному депутату Сергію Пашинському.

Водночас суд відмовив у задоволенні низки клопотань про взяття Пашинського на поруки деяких народних депутатів.

7 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці, до 4 грудня, без можливості застави.

Перед цим Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутатові через стрілянину, що сталася 31 грудня 2016 року, внаслідок якої інший учасник конфлікту В’ячеслав Хімікус був поранений в ногу.

9 жовтня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що з лютого 2017 року до вересня 2019 року Генеральна прокуратура України «модерувала» розслідування інциденту з участю Сергія Пашинського «на користь народного депутата».

На початку січня 2017 року Пашинський повідомив про напад на нього ввечері 31 грудня 2016 року. За його версією, яка повторює повідомлення поліції Київської області про з’ясування обставин нападу, депутат, ледь не врізавшись у темряві на лісовій дорозі в авто з вимкненими габаритними вогнями, попросив чоловіків біля нього ввімкнути ці вогні, після чого один із чоловіків, вочевидь нетверезий, кинувся до депутата з пляшкою в руці й погрозами.

За словами Пашинського, він здійснив попереджувальний постріл у повітря зі свого легального пістолета, але нападник ударив депутата пляшкою по голові; той, упавши, вже лежачи вистрілив нападникові в ногу. Після того депутат надав пораненому медичну допомогу, викликав «швидку» і поліцію.

Натомість постраждалий учасник інциденту стверджував, що попереджувального пострілу Пашинський не робив. За його версією, він допомагав незнайомцеві заштовхнути автомобіль, який заглух, на узбіччя дороги, коли машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!» Хімікус стверджував, що якби не вдарив Пашинського, куля була б у нього не у стегні, а у грудях.

У 2017 році Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Сергія Пашинського. А в листопаді 2018 В’ячеславу Хімікусу повідомили про підозру в хуліганстві. Після того справу проти Пашинського ще раз поновили, закрили і нещодавно знову поновили з новою кваліфікацією.