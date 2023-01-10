Пашинян відмовив Росії у спільних військових навчаннях у Вірменії під егідою ОДКБ

Влада Вірменії повідомила Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), лідером якої є Росія, що Єреван вважає недоцільним проведення в країні навчань цього військового блоку. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на премʼєр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

«Міністр оборони Вірменії вже письмово повідомив своїм колегам з ОДКБ, що в цій ситуації ми не вважаємо за доцільне проведення навчань ОДКБ у Вірменії. Такі навчання, принаймні цього року, у Вірменії не проводитимуться», – заявив голова уряду.

У чому полягає «ця ситуація», Пашинян не уточнював.

Раніше цього місяця Міністерство оборони Росії повідомило, що на території Вірменії будуть проведені спільні навчання миротворчих контингентів ОДКБ «Непорушне братерство-2023». Російське відомство поки що не коментувало заяву Пашиняна.