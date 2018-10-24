Парламент Вірменії не зміг обрати прем’єра у першому турі голосування

Парламент Вірменії 24 жовтня не зміг обрати прем’єр-міністра країни у першому турі голосування.

Одразу три парламентські фракції – Республіканської партії Вірменії, «Царукян» і АРФД «Дашнакцутюн» – заявили, що не голосуватимуть.

У підсумку, «за» кандидатуру виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна не голосував жоден з депутатів парламенту, один депутат проголосував проти, 11 – утрималися.

Утрималась від голосування фракція «Елк», яка напередодні і висунула кандидатуру Пашиняна. Вони зацікавлені у необранні очільника уряду, що призведе до розпуску парламенту і дострокових виборів.

Наразі найбільше місць в парламенті має Республіканська партія Вірменії.

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Згідно з Конституцією Вірменії, парламент може бути розпущений тільки за умови, що протягом двох тижнів він двічі не зможе обрати нового прем’єр-міністра. Союзники Пашиняна, який з тактичних міркувань пішов у відставку 16 жовтня, заявили, що його кандидатуру висунули, щоб забезпечити формальну сторону процедури.

Якщо протягом протягом тижня не буде висунуто кандидата на пост прем’єр-міністра або ж голосування 31 жовтня по будь-якої кандидатури не приведе до обрання нового прем’єра, то Національні збори Вірменії буде розпущено силою закону. В такому випадку, дострокові парламентські вибори відбудуться у першій половині грудня.

Пашинян наполягає, що нинішні Національні збори (парламент) «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.