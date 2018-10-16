Прем’єр-міністр Вірменії Пашинян пішов у відставку

Голова уряду Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку ввечері 16 жовтня.

Про такий намір він вже повідомляв напередодні, 15 жовтня. Таке рішення має на меті запустити процес розпуску чинного парламенту – Національної асамблеї – і позачергових виборів.

На зустрічі з представниками парламентської фракції «Елк» Пашинян не виключив, що його кандидатуру висунуть на цю ж посаду на цих виборах з тією презумпцією, що його не оберуть».

Обіцянку подати у відставку Пашинян озвучив на акції протесту проти зміни регламенту Національної асамблеї.

Читайте також: «Вірменія: Пашинян має оголосити про відставку для призначення дострокових виборів​»

За конституцією Вірменії, дострокові вибори можуть бути скликані тоді, коли прем’єр подасть у відставку, а парламент не зможе замінити його кимось іншим протягом двох тижнів.

Пашинян наполягає, що нинішня Національні асамблея (парламент) «не представляють вірменський народ», і що він отримав мандат від народу на розпуск парламенту 23 вересня, коли його політична сила «Мій крок» виграла вибори до міської ради Єревана, набравши понад 80% голосів.

Опозиціонер і лідер протестів Пашинян очолив уряд Вірменії у травні цього року.