На Дніпропетровщині напали на активіста, він у критичному стані

У Павлограді у Дніпропетровській області 29 жовтня невідомі напали на активіста «Національних дружин» Юрія Малімонова. Про це заявили в організації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За інформаціє з громадського формування, на Малімонова напали зі спини. Нападник, застосувавши сльозогінний газ, проламав активісту голову та зламав щелепу. Гаманець і телефон нападник не взяв і швидко зник. Чоловік перебуває в критичному стані в реанімації.

У громадському формуванні «Національні дружини» заявили, що пов’язують напад на свого члена з його боротьбою проти реклами наркотичних речовин у місті.

За інформацією з обласного управління поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

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27 вересня 2018 року в Дніпрі активісти у рамках всеукраїнської акції «Мовчання вбиває» пікетували обласну поліцію через «зволікання з розслідуваннями нападів» на колег. За словами учасників, за останній рік в Україні вчинено понад 50 нападів на активістів. У Дніпрі, зокрема, потерпілими від нападів є Всеволод Новохатько, якого невідомі побили біля його будинку, та Кирило Дороленко, якого побили в райвіділку поліції, заявляли учасники акції.