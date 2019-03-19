Міськрада Павлограда не підтримала ініціативу піднімати червоно-чорний прапор

У Павлограді не підніматимуть червоно-чорний прапор поряд із державним прапором України на флагштоці на Алеї Слави біля мерії. Депутати міськради на сесії 19 березня не підтримали ініціативу.

За словами однієї з авторів ініціативи, депутата міськради Ганни Третяк, дискусія навколо цього питання тривала близько місяця. Ідею підтримали ветерани бойових дій на Донбасі, волонтери, громадські активісти.

Планувалось вивішувати червоно-чорний прапор біля мерії тричі на рік: у День пам’яті Героїв Крут, День українського добровольця і День захисника України.

«У лютому на семінарі депутатів ми оприлюднили цю ініціативу. Частина депутатів одразу її підтримала і запропонувала винести на сесію. Але на найближчій сесії під приводом того, що проект не пройшов обговорення в комісіях, він був знятий і відправлений на доопрацювання. До нинішньої сесії рішення пройшло обговорення в усіх депутатських комісіях. Доводилось індивідуально обговорювати майже з кожним депутатом. Ми розуміли, що рішення, може, не набере голосів, але сподівались, що на депутатів вплине присутність добровольців, які прийшли підтримати цю ініціативу, які під цим прапором захищали нашу країну», – сказала Ганна Третяк.

Напередодні Дня добровольця, 14 березня, у Павлограді на флагштоці невідомі вивісили червоно-чорний прапор під державним. Комунальники його зняли.

2018 року біля мерії Кам’янського вперше на Дніпропетровщині підняли червоно-чорний прапор. Акцію ініціювали місцеві націоналісти на підтримку депутатського запиту щодо підняття прапора.

Для ухвалення рішення тоді забракло голосів. Під час обговорення цієї ініціативи сталася штовханина між депутатами.

30 січня 2018 року Львівська облрада затвердила перелік днів, у які на будівлях обласної адміністрації та ради, а також органів місцевого самоврядування на Львівщині вивішуватимуть червоно-чорний прапор.

На Житомирщині сім днів на рік вивішуватимуть червоно-чорний прапор, таке рішення минулого року ухвалила облрада.