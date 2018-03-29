Раді пропонують врегулювати використання червоно-чорного прапора

Верховній Раді України пропонують ухвалити проект закону «Про Прапор Національної Гідності», який має на меті врегулювати використання червоно-чорного прапора.

Документ 28 березня внесли десять народних депутатів, і, згідно з повідомленням на сайті парламенту, 29 березня його передали на розгляд комітету.

«У сучасній українській історіографії червоно-чорний прапор є символом незламності українського духу, вірності військовим традиціям та присязі на вірність народові України», – йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.

Прапор пропонують встановлювати: на будівлях державних органів України, як центральних, так і місцевих, а також на будівлях органів місцевого самоврядування дев’ять днів у році: 22 січня, 20 лютого, 14 березня, 21 травня, 23 травня, 28 червня, 24 серпня, 14 жовтня, 6 грудня. Крім того, місцеві ради можуть затверджувати перелік додаткових днів, в які підніматимуть прапор.

Законопроект також передбачає порядок підняття або встановлення прапора, «а також відповідальність за порушення його норм».

В Україні низка районних, міських і обласних рад ухвалили рішення про вивішування поруч із синьо-жовтим прапором червоно-чорного у визначені дні. Зокрема, 27 березня таке рішення ухвалила Хмельницька обласна рада. Перед цим схожі рішення ухвалили на Львівщині, Житомирщині.

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